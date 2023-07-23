Минулої доби українські захисники ліквідували ще 630 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 241 960 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
630 російських окупантів, 11 танків, та 14 БПЛА. Втрати ворога за 22 липня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 241960 (+630) осіб ліквідовано,
- танків — 4151 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 8105 (+9) од,
- артилерійських систем — 4658 (+29) од,
- РСЗВ - 697 (+4) од,
- засоби ППО - 451 (+3) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3958 (+14),
- крилаті ракети — 1298 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7172 (+13) од,
- спеціальна техніка — 696 (+5).
Джерело: Мінфін
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