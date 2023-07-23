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23 липня 2023, 13:04 Читать на русском

Платні камери в СІЗО вже «заробили» понад 21 мільйон гривень

За час дії платної послуги з надання покращених побутових умов у слідчих ізоляторах України до спецфонду Мін'юсту надійшло близько 21,5 млн грн. Про цеповідомив заступник міністра юстиції з питань цифрового розвитку Сергій Орлов.

За час дії платної послуги з надання покращених побутових умов у слідчих ізоляторах України до спецфонду Мін'юсту надійшло близько 21,5 млн грн.
Фото: .pravda.com.ua

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Вартість за добу

«Вартість послуги за добу стартує подекуди навіть від 290 гривень і доходить до близько 2000 гривень за добу. Весь цей прайс є на сайті Міністерства юстиції, на спеціальному ресурсі, де можна забронювати таку камеру, і там діють знижки. Якщо це покупка на тиждень або на місяць, то вартість дещо менша, ніж якщо брати подобово», — розповів заступник Міністра.

За його словами, сплата за подарунковий сертифікат з надання послуги поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, вже також користується попитом.

«Запровадили таку послугу дещо в якості жарту, але це також користується популярністю. Частина коштів надійшла за рахунок придбання подарункових сертифікатів. Тобто хтось може купити подарунковий сертифікат на сайті Міністерства юстиції.», — зазначив Орлов.

Від початку запровадження урядового експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов в слідчих ізоляторах України до спеціального фонду Міністерства юстиції за рахунок платних камер надійшло майже 21,5 мільйон гривень з 2020 року.

Джерело: Мінфін
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