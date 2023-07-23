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23 липня 2023, 9:12 Читать на русском

З 24 липня паркування в Києві знову стане платним

З 24 липня відновлюється оплата за паркування через мобільний застосунок Київ Цифровий. Про це йдеться в повідомленні КМДА.

З 24 липня відновлюється оплата за паркування через мобільний застосунок Київ Цифровий.
Фото: cfts.org.ua

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Як оплатити

Оплачувати паркування буде необхідно тільки у будні з 8:00 до 22:00. У вихідні дні — паркування залишається безкоштовним.

Оплатити послугу за допомогою застосунку Київ Цифровий можна в кілька кроків:

  1. Виберіть «Сервіси водія» → «Погодинне паркування».
  2. Виберіть номер авто з переліку або вкажіть його.
  3. Виберіть паркінг. Перевірте, щоб номер на паркувальному знаку відповідав номеру паркінгу в застосунку.
  4. Натисніть «Почати паркування». Розпочнеться відлік часу.
  5. Натисніть «Завершити паркування», щойно авто залишить паркінг.

Крім того, у застосунку можна встановити час для автоматичного завершення паркування, в іншому випадку паркування завершується автоматично — о 22:00.

Оплата нараховується, доки триває паркування в застосунку, незалежно від місцезнаходження авто.

Списання коштів здійснюється автоматично, коли загальна сума за погодинне паркування сягає 100 гривень. Якщо сума менша, то оплата списується 1 числа наступного місяця.

Користувач Київ Цифровий може додати кілька номерів автомобілів в застосунок. Перед початком паркування потрібно вибрати необхідний з них в меню погодинного паркування.

Сплатити можна банківською карткою, Apple Pay або Google Pay. На муніципальних паркувальних майданчиках не приймають готівку.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
23 липня 2023, 10:26
#
Це катастрофа страшніше за подорожчання пального
+
0
Moonlighter
Moonlighter
23 липня 2023, 11:22
#
Так пальне только начало дорожать, в августе/сентябре будет еще как минимум 2 повышения цен.
+
0
Три літри
Три літри
23 липня 2023, 11:23
#
Чого тільки два?
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