З 24 липня відновлюється оплата за паркування через мобільний застосунок Київ Цифровий. Про це йдеться в повідомленні КМДА.
З 24 липня паркування в Києві знову стане платним
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Як оплатити
Оплачувати паркування буде необхідно тільки у будні з 8:00 до 22:00. У вихідні дні — паркування залишається безкоштовним.
Оплатити послугу за допомогою застосунку Київ Цифровий можна в кілька кроків:
- Виберіть «Сервіси водія» → «Погодинне паркування».
- Виберіть номер авто з переліку або вкажіть його.
- Виберіть паркінг. Перевірте, щоб номер на паркувальному знаку відповідав номеру паркінгу в застосунку.
- Натисніть «Почати паркування». Розпочнеться відлік часу.
- Натисніть «Завершити паркування», щойно авто залишить паркінг.
Крім того, у застосунку можна встановити час для автоматичного завершення паркування, в іншому випадку паркування завершується автоматично — о 22:00.
Оплата нараховується, доки триває паркування в застосунку, незалежно від місцезнаходження авто.
Списання коштів здійснюється автоматично, коли загальна сума за погодинне паркування сягає 100 гривень. Якщо сума менша, то оплата списується 1 числа наступного місяця.
Користувач Київ Цифровий може додати кілька номерів автомобілів в застосунок. Перед початком паркування потрібно вибрати необхідний з них в меню погодинного паркування.
Сплатити можна банківською карткою, Apple Pay або Google Pay. На муніципальних паркувальних майданчиках не приймають готівку.
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