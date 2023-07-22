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22 липня 2023, 17:19 Читать на русском

Booking.com призупинив бронювання в Херсонській і Запорізькій областях

Сервіс бронювання готелів і житла Booking.com призупинив надання послуг у Херсонській і Запорізькій областях. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на лист компанії, який є у розпорядженні агентства.

Сервіс бронювання готелів і житла Booking.com призупинив надання послуг у Херсонській і Запорізькій областях.
Фото: freepik.com

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«Наразі ми стикаємося з настільки великими операційними труднощами у вашому регіоні, що на сьогодні не можемо продовжувати в ньому роботу. Тому ми ухвалили непросте рішення призупинити надання послуг Booking.com у Херсонській і Запорізькій областях», — йдеться в листі компанії.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Booking.com пішов з російського та білоруського ринку, а для українських партнерів-готелів скасував 15% сервісний збір.

Власник готелю «Адмірал» у тимчасово окупованій Кирилівці (Запорізька обл.) Денис Катюха вважає правильним рішення Booking.com щодо тимчасово не підконтрольних Україні територій.

«Після початку війни Booking.com припинив роботу в росії та Білорусі. Однак готелі та бази відпочинку на тимчасово окупованих територіях не були відключені від сервісу. Ми бачили не лише пропагандистські сюжети з окупованих баз, а й відгуки на букінгу», — розповів він агентству.

На його думку, логічніше було б вивести з сервісу саме тимчасово окуповані території, однак це технологічно складно, враховуючи мінливу лінію фронту.

Генеральний менеджер Khortitsa Palace (Запоріжжя) Федір Чанєв повідомив агентству, що основна частина бронювань у 2022−2023 рр. відбувалася через сайт готелю.

«Booking.com — важливий інструмент, він давав 7−8% бронювань, переважно на вікенд», — сказав він.

Платформа Booking.com — дочірня компанія Booking Holdings. Станом на 31 грудня 2022 року Booking.com пропонував послуги з бронювання житла приблизно для 2,7 млн об'єктів, включно з 400 тис. готелів, мотелів і курортів, а також 2,3 млн будинків і квартир більш ніж у 220 країнах.

Джерело: Мінфін
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