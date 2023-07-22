Перша національна криптобіржа в Індонезії та продаж CoinDesk: що нового на ринку криптовалют

Група інвесторів близька до покупки CoinDesk за $125 млн — WSJ

Група інвесторів на чолі з Метью Роззаком з Tally Capital і Пітером Вессенесом з Capital6 наближається до укладання угоди з купівлі орієнтованого на криптоіндустрію видання CoinDesk за $125 млн. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

CoinDesk є частиною конгломерату Digital Currency Group (DCG), який придбав видання у 2016 році за $500 000 — 600 000. Імовірний його продаж посилить фінансове становище холдингу, оскільки він намагається вивести свій підрозділ Genesis зі стану банкрутства.

У січні газета The Wall Street Journal писала, що материнська Digital Currency Group (DCG) розглядає можливість продажу частини або 100% CoinDesk.

Повідомлялося, що верхня планка пропозицій становила $200 млн. У 2022 році видання CoinDesk отримало дохід у розмірі $50 млн.

У США представили законопроект щодо регулювання крипторинку

Республіканці Палати представників США опублікували законопроєкт про регулювання індустрії цифрових активів, який зобов'язує Комісію з цінних паперів та бірж США (SEC) та Комісію з термінової біржової торгівлі США (CFTC) розробити відповідні правила.

200-сторінковий документ отримав назву «Закон про фінансові інновації та технології 21 століття». Він зобов'язує регуляторів визначити поняття «блокчейн» та «цифровий актив».

При цьому відомствам заборонено встановлювати правила про те, в якій формі громадяни можуть мати криптовалюти.

Згідно з пропозицією, блокчейн-проекти тимчасово звільнять від традиційної реєстрації для розповсюдження цінних паперів. Цифрові активи компанії, що випускають, зможуть пропонувати токени на суму до $75 млн протягом 12 місяців, але з обмеженнями на продаж неакредитованим інвесторам.

Емітенти, як і раніше, мають передавати інформацію до SEC, включаючи річні та піврічні звіти. Правило діятиме доти, доки регулюючі органи не сертифікують проект як децентралізований і не переведуть його токен у розряд товару.

Компанії не зможуть продати більше ніж 10% від загальної пропозиції активу одному покупцю.

Законопроект також містить формулювання, яке забороняє змішування клієнтських та корпоративних засобів. Законодавці проголосують за документ уже наступного тижня.

«Це ключовий момент для США як світового лідера в галузі інновацій та впровадження технологій. Цифрові активи зможуть зробити революцію в нашій фінансовій системі, а технологія блокчейна, що лежить в їх основі, обіцяє стати основою для наступного покоління інтернету», — заявив голова Палати представників Патрік МакГенрі.

В Індонезії запустили першу національну криптобіржу

Комісія з нагляду за торгівлею товарними ф'ючерсами Індонезії (CFTRA) заявила про запуск криптовалютної біржі та клірингової палати. Ця платформа стане єдиним ліцензованим постачальником послуг цифрових активів (VASP).

За даними CoinDesk Indonesia, нарівні з CFTRA, нагляд за діяльністю платформи здійснюватимуть Управління фінансових послуг країни (OJK), центробанк та Мінфін Індонезії.

«Створення бірж, клірингових палат та кастодіальних сервісів свідчить, що уряд докладає зусиль для створення чесної та справедливої екосистеми торгівлі криптоактивами, щоб гарантувати юридичну визначеність та віддавати пріоритет захисту громадськості», — наголосив голова CFTRA Дідід Ноордіатмоко.

За його словами, в країні налічується 17,54 млн користувачів криптовалюти. У червні обсяг ринкових торгів у цифрових активах становив 8,97 трлн індонезійських рупій (близько $600 млн).

Перший твіт Джека Дорсі у вигляді NFT знецінився майже на 100%

Перетворене на колекційний токен найперше повідомлення засновника Твіттера знецінилося майже на 100%. Про це свідчать дані торгового майданчика OpenSea.

NFT являє собою скріншот першого твіту Джека Дорсі від 21 березня 2006 року, яке той зробив у день запуску Twitter. У 2021 році незамінний токен купив глава компанії Bridge Oracle Сіна Еставі за $2,9 млн.

Через рік Еставі спробував перепродати токен за $48,9 млн. Проте, до жовтня вартість токена опустилася на 99,9%. Зараз токен на OpenSea можна купити лише за 0,025 ETH ($47,92), а мінімальна пропозиція становить лише 0,01 ETH ($19,16).