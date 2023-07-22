Минулої доби українські захисники ліквідували ще 640 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 241 330 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
640 російських окупантів, 7 танків, та 11 БПЛА. Втрати ворога за 21 липня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 241330 (+640) осіб ліквідовано,
- танків — 4140 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 8096 (+16) од,
- артилерійських систем — 4629 (+19) од,
- РСЗВ — 693 (+1) од,
- засоби ППО — 448 (+8) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3944 (+11),
- крилаті ракети — 1298 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7159 (+14) од,
- спеціальна техніка — 691 (+5).
Джерело: Мінфін
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