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21 липня 2023, 18:37 Читать на русском

Укренерго відновлює експорт електроенергії до Словаччини

НЕК «Укренерго» відновлює можливість експорту електроенергії у Словаччину, сьогодні буде проведено перший аукціон з розподілу пропускної спроможності. Про це повідомила пресслужба компанії.

НЕК «Укренерго» відновлює можливість експорту електроенергії у Словаччину, сьогодні буде проведено перший аукціон з розподілу пропускної спроможності.
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що на аукціоні буде запропоновано учасникам 200 МВт з датою поставки 23 липня з 9:00 до 14:00.

«Укренерго» та словацький оператор системи передачі SEPS підписали угоду, яка визначає порядок проведення та розподілу коштів від аукціонів з доступу до міждержавних інтерконекторів між операторами двох енергосистем.

У компанії додали, що через постійні ризики від обстрілів, доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах.

А після внесення необхідних змін в законодавство та погодження НКРЕКП Україна має можливість розпочати експорт електроенергії до Словаччини.

«Українська електроенергія експортуватиметься лише у години доби, коли в енергосистемі є надлишок виробленої електроенергії. Наприклад, експорт можливий у ранкові та денні години, коли виробництво сонячних електростанцій найбільше.

У вечірні години, коли сонячні електростанції не працюють, а в енергосистемі обмежена можливість електростанцій покривати високий рівень споживання електрики залишається необхідність імпорту", — пояснили в Укренерго.

Дозволена об'єднаною європейською мережею ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу для України та Молдови наразі становить 400 МВт, для імпорту — 1200 МВт.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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TAN72
TAN72
21 липня 2023, 19:47
#
Тариф подняли,экономить просят,при этом возобновляют экспорт- чудеса.
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