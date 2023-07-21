Курс валют на вечір 21 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 9 копійок у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 21 липня Закриття 21 липня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,75/41,14 40,66/41,05 9/9

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,70−37,35 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,70 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,23−37,24, євро — 41,38−41,53 грн.

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