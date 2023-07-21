До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 9 копійок у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 21 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 21 липня
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Закриття 21 липня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,75/41,14
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40,66/41,05
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9/9
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,70−37,35 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,70 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,23−37,24, євро — 41,38−41,53 грн.
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Джерело: Мінфін
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