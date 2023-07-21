Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, говорить про «феодальну» економіку України. Чому держслужбовці, які керують розвитком регіонів, затримують розвиток України і як з цим боротися.
Як місцеві «феодали» затримують економічний розвиток України (відео)
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Джерело: Мінфін
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