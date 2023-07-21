Національний банк 21 липня поповнив асортимент нумізматичної продукції свого інтернет-магазину та збільшив ліміти для замовлень на деякі банкноти. Про це регулятор повідомив своїх клієнтів.
НБУ поповнив асортимент нумізматичної продукції та збільшив ліміти для замовлень на деякі банкноти
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Нові пам’ятні монети та банкноти
- Пам’ятна монета зі срібла «Коваль»;
- Пам’ятна монета зі срібла «Гутник» ;
- Пам’ятна монета зі срібла «Кушнір»;
- Пам’ятна монета зі срібла «Гончар»;
- Пам’ятна монета зі срібла «Голодомор — геноцид українського народу»;
- Пам’ятна монета зі срібла «Ковила українська»;
- Пам’ятна монета зі срібла «Рік Півня»;
- Набір із трьох монет з нейзильберу у сувенірній упаковці «Державні символи України»;
- Ролик обігових пам’ятних монет номіналом 10 гривень «Сили територіальної оборони Збройних Сил України» (у ролику 40 монет);
- Ролик обігових пам’ятних монет номіналом 10 гривень «Сили підтримки Збройних Сил України» (у ролику 25 монет);
- Пам`ятна банкнота номіналом 20 гривень до 160-річчя від дня народження Івана Франка.
Збільшення лімітів для замовлень
НБУ збільшив ліміти для замовлень на наступні пам’ятні банкноти:
- пам’ятні банкноти номіналом 20 гривень «Пам'ятаємо! Не Пробачимо» у сувенірних упаковках від 1 шт. до 2 шт.;
- пам’ятні банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди у конверті від 1 шт. до 5 шт.;
- пам’ятні банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди у сувенірній упаковці від 1 шт. до 5 шт.
Де замовити
Замовити нумізматичну продукцію НБУ можна на офіційному сайті інтернет-магазину регулятора.
Джерело: Мінфін
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