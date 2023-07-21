Держфінмоніторинг з початку року виявив сумнівні фінансові операції на 71 мільярд

Державна служба фінансового моніторингу України впродовж січня — червня 2023 року виявила фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, на суму 71,4 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.

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«У першому півріччі 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 586 матеріалів… У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 71,4 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.

Сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів в зазначений період становить 3,3 млрд грн в еквіваленті.

Крім того, в першому півріччі до правоохоронних органів направлено 108 матеріалів, які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях. У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 9,1 млрд грн.