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21 липня 2023, 13:03 Читать на русском

Українці у червні переказали на армію рекордну суму

За перші шість місяців 2023 року на рахунки трьох найбільших благодійних фондів України надійшло 8,4 млрд грн, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тільки за червень українці задонатили рекордні 2,4 млрд грн. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот».

За перші шість місяців 2023 року на рахунки трьох найбільших благодійних фондів України надійшло 8,4 млрд грн, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Фото: slovoidilo.ua

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Донати

Донати за перше півріччя:

  • Платформа United24 — 5,54 млрд грн або 66% від загального обсягу,
  • Фонд «Повернись живим» — 1,81 млрд грн (22%),
  • Фонд Сергія Притули — близько 1 млрд грн (12%).

Переважну більшість коштів, які були перераховані на рахунки United24, призначені на потреби ЗСУ (на оборону) — 4,93 млрд грн або 89% усіх отриманих цією платформою донатів. Решта 11% були зібрані на медичну допомогу і на відбудову України — 0,45 млрд гривень та 0,16 млрд гривень відповідно.

Зазначається, що 2,4 млрд грн на оборону у червні — це абсолютний рекорд та майже половина від усіх донатів на оборону в першому півріччі поточного року. Попередній максимум — 2,24 млрд гривень — було зібрано цією платформою в липні 2022 року.

При цьому, результати зборів на ЗСУ за червень у 4,8 раза перевищили показники періоду січня-травня поточного року — тоді United24, у середньому, збирала на ці потреби 0,5 млрд грн на місяць.

Схожа ситуація і з двома іншими благодійними фондами. У червні на 17% зросли збори фонду «Повернись живим» — 0,34 млрд грн проти «середньомісячних» 0,29 млрд грн у січні-травні поточного року.

Що стосується фонду Притули, то зростання склало аж 37% — у червні українці задонатили 0,22 млрд грн, тоді як протягом попередніх п’яти місяців, у середньому, на рахунки заходило 0,16 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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MaxTirpiz
MaxTirpiz
21 липня 2023, 14:12
#
Гетьманцев у пичали…
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zevs1
zevs1
21 липня 2023, 14:48
#
Народ донатит а чиновники воруют вот и вся правда.
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0
mphet26
mphet26
21 липня 2023, 14:49
#
Если так, то можно и кино снять на свободные деньги
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0
zevs1
zevs1
21 липня 2023, 14:54
#
Они так и делают, только в войне свободных денег нет, есть чистое воровство со стороны чиновников госапарата и им плевать сколько военных будет убито из-за отсутствия Дронов, Минометов это не самое сложное изделие что можно сделать в Украине.
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