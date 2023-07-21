Нові санкції проти рф, JPMorgan інвестує в азійських виробників чіпів: що потрібно знати вранці

У четвер американські індекси закрилися різноспрямовано

S&P 500 знизився на 0,7%, високотехнологічний Nasdaq втратив 2,1%, а індекс Dow Jones зріс на 0,5%.

Падіння акцій Tesla (-9,7%) і Netflix (-8,4%) після квартальних звітів, що розчаровують, чинило тиск Nasdaq і S&P 500.

Своєю чергою, промисловий індекс Dow Jones закрився дев'ятий день поспіль зростанням, що є рекордною серією зростання з 2017 року. Підтримку індексу надало зростання акцій Johnson & Johnson (+6,1%) після публікації сильного квартального фінансового звіту.

Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону демонструють змішану динаміку

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні на 0,3%, японський Nikkei впав на 0,4%, китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng зросли на 0,1% і 0,7% відповідно, а південнокорейський Kospi та сингапурський STI практично не змінилися.

На настрої інвесторів в Азії вплинули нові дані щодо інфляції в Японії, що вказують на подальше зростання цін у країні, а також змішані результати торгів у США.

США та Канада ввели нові санкції проти росії

Нові заходи покликані скоротити доходи росії від металургійного та гірничодобувного сектору, підірвати майбутні енергетичні можливості та погіршити доступ країни до міжнародної фінансової системи.

Нові санкційні обмеження торкнулися низки російських чиновників, а також багатьох компаній, у тому числі з фінансового сектора, серед яких платіжна система «МИР», «Тинькофф Банк», Банк «Солидарность», «Юнистрим» та «Локо-банк».

JPMorgan робить ставку азійських виробників чіпів

Фонд, вартістю $14 млрд, керований JPMorgan Asset Management, має намір інвестувати в акції азійських виробників напівпровідників.

Аналітики з американського банку очікують, що попит на чіпи для технологій штучного інтелекту буде важливим чинником зростання прибутку регіональних чіпмейкерів. У JPMorgan очікують, що ажіотаж на чіпи для ШІ триватиме щонайменше до 2024 року.

За даними Bloomberg, у червні регіональний фонд JPMorgan збільшив інвестиції у корейського виробника мікросхем Samsung, а також тайванську Unmicron Technolog.

Тим часом індекс Bloomberg Asia Pacific Semiconductors, який відстежує вартість акцій азійських виробників чіпів, зріс на 23% цього року. Це приблизно вдвічі менше, ніж зростання американського індексу напівпровідникових компаній.

Apple зіткнулася з виробничими проблеми

За даними The Information в Apple виникли проблеми з виробництвом екранів для iPhone 15 Pro та Pro Max.

Очікується, що нові яблучні гаджети можуть опинитися у дефіциті після старту продажів у вересні, що вплине на обсяг виручки Apple. Крім цього, є ймовірність того, що продаж нових iPhone почнеться на кілька тижнів пізніше від запланованої дати, як це було в минулому з кількома моделями Apple Watch.

Виробничі проблеми виникли через нові екрани для iPhone від компанії LG Display. Корейський виробник дисплеїв використовує новий процес для створення наступного покоління екранів з більш вузькою рамкою на телефонах.

Після появи новин про можливі виробничі проблеми акції Apple впали приблизно на 1%.