Минулої доби українські захисники ліквідували ще 680 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 240 690 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
680 російських окупантів, 4 танки, 5 ракет та 15 БПЛА. Втрати ворога за 20 липня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 240690 (+680) осіб ліквідовано,
- танків — 4133 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 8080 (+15) од,
- артилерійських систем — 4610 (+18) од,
- РСЗВ — 692 (+0) од,
- засоби ППО — 440 (+7) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3933 (+15),
- крилаті ракети — 1298 (+5),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7145 (+11) од,
- спеціальна техніка — 686 (+1).
Джерело: Мінфін
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