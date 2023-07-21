Євро втратило 3 копійки. Курс НБУ

21 липня європейська валюта подешевшала на 3 копійки. НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,98 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.

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Валютний ринок

20 липня НБУ встановив офіційний курс на рівні 41,01 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.

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