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21 липня 2023, 11:30 Читать на русском

Вас вітає новий Crybex!

Редизайн сайту спрямований на поліпшення і підвищення доступності платформи в умовах стрімкого зростання і розвитку криптоіндустрії. Команда Crybex усвідомлює необхідність постійно впроваджувати інновації та адаптуватися для того, щоб відповідати сучасним тенденціям.

Оновлений сайт Crybex пропонує новий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що полегшує навігацію і доступ до послуг обміну як новачкам, так і досвідченим користувачам.

Що ми покращили?

  • Створили яскравий дизайн сайту за канонами останніх тенденцій;
  • Спростили процедуру оформлення заявки;
  • Налаштували панель навігації по торгових парах і напрямках обміну;
  • Оптимізували структуру сайту для того, щоб відвідувачі могли швидко знайти необхідну інформацію.

Ще одним важливим етапом оновлення сайту було впровадження надійних протоколів безпеки для захисту інформації та транзакцій користувачів. Також, наша команда не залишила без уваги процедуру створення заявок: тепер користувачі можуть здійснити повноцінний обмін набагато швидше.

Орієнтація на зручність використання, безпеку здійснення обміну та швидкість виконання заявки виділяє нас серед конкурентів.

Запрошуємо користувачів відвідати новий сайт Crybex і відкрити для себе поліпшені можливості, які дадуть змогу повною мірою оцінити послуги, що надаються нашим сервісом. Також, ми розширили команду фахівців, додали нові напрямки, збільшили швидкість відгуку за вашими запитами на сайті.

Редизайн сайту Crybex — одне з наших постійних прагнень бути в тренді сучасного світу криптовалют. Ми щиро переконані в тому, що наш новий сайт буде виділяється і не залишиться непоміченим, оскільки наша команда вклала в нього не тільки технічні навички, а й творчий підхід для того, щоб привернути увагу і вразити відвідувачів.

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Джерело: Мінфін
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