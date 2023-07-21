Валютний прогноз: інфляція у Великій Британії опустилася нижче 8%

Індекс споживчих цін у Великій Британії за підсумками червня знизився до 7,9%. У травні цей показник склав 8,7%. Таке стрімке скорочення інфляції дуже позитивно сприймається інвесторам. Проте поточне значення дуже далеке від цільового рівня 2,0%. На цьому фоні фунт стерлінгів ослаб, оскільки учасники ринку засумнівалися у подальшому підвищенні облікової ставки Банком Англії. З огляду на дій ФРС США поточне значення інфляції виглядає особливо неприйнятним. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex .

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У парі EURUSD підтримка зараз перебуває на позначці 1,0851, а опір — на 1,1248. Можливе подальше зміцнення EUR до 1,1375. Для цього котирування мають подолати рівень опору — 1,1248. В іншому випадку можливе зміцнення долара до 1,1055.

Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору тепер змістився на 0,8632, а підтримка утворена на 0,8555. У разі просування ціни вище за 0,8551 долар зміцниться до рівня 0,8775. Якщо сценарій виявиться іншим, він може послабитись до 0,8435. При цьому швейцарський франк досягне 8-річного максимуму щодо долара США.

Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD підтримка сформувалася на позначці 0,6653, а спротив — на 0,6894. На момент написання коментаря спостерігалося корекційне зміцнення долара США. Якщо котирування не подолають позначку 0,6722, AUD продовжить рух до 0,6955.

Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY позначилися рівні опору на 144,76 та підтримки на 137,86. Наразі спостерігається ослаблення JPY і найбільш ймовірною метою для цього є позначка 141,19.

Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD була сформована підтримка на рівні 1,2686 та опір на 1,3142. При закріпленні котирувань вище за відмітку 1,2849 фунт може посилитися до 1,3210.

Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD був утворений рівень підтримки — 0,6168, опір зараз розташований на 0,6213. У поточній ситуації долар США може послабитись до 0,6291, якщо котирування закріпляться над позначкою 0,6179.

Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD виявився рівень опору — 1,3374, а підтримка сформована на 1,3102. Якщо котирування закріпляться вище за позначку 1,3156, CAD продовжить девальвацію.