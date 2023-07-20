ЄС продовжив економічні санкції проти рф

Європейський союз продовжив економічні санкції проти росії, які були введені у відповідь на агресію проти України. Санкції будуть діяти ще щонайменше пів року — до 31 січня 2024 року. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

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Європейські санкції проти РФ включають обмеження у сферах торгівлі, фінансів, технологій та товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші.

Також вони передбачають заборону на імпорт і транспортування сирої нафти, що перевозиться морем, і деяких нафтопродуктів з росії в ЄС, відключення кількох російських банків від SWIFT, а також припинення діяльності в ЄС прокремлівських ЗМІ.

Варто зазначити, що санкції вводять як проти конкретних осіб, так і проти державних і приватних компаній з рф.

Починаючи з 24 лютого 2022 року ЄС запровадив 11 пакетів санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.