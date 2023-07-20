Компанія Electrolux виставила на продаж бренд Zanussi

Найбільший у Європі виробник побутової техніки шведська компанія Electrolux розпочала підготовку до продажу бренду Zanussi та інших активів, що не належать до основних. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

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Що відомо

Продаж передбачатиме виробничі потужності в Єгипті, які виробляють велику побутову техніку під брендом Zanussi, а також потужності з виробництва водонагрівачів у Єгипті та Південній Африці.

Крім Zanussi, на продаж виставлені інші «неключові» бренди, такі як Ideal, Faure, Zanker, Rosenlew, Elektro-Helios та Zoppas, а також Olympic Electric та Kwikot.

Продаж усіх цих активів оцінюється приблизно в 10 млрд шведських крон ($973,3 млн).