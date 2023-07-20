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20 липня 2023, 17:15 Читать на русском

Британія зняла санкції з російського бізнесмена Олега Тінькова

Уряд Великої Британії зняв санкції з російського бізнесмена Олега Тінькова. Про це свідчить повідомлення британського мінфіну.

Уряд Великої Британії зняв санкції з російського бізнесмена Олега Тінькова.

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Зняття санкцій

«Зроблено одне анулювання (делістинг) у рамках санкційного режиму щодо росії», — йдеться в оновленнях до списку обмежень. Тепер імʼя Тінькова в ньому відсутнє.

Раніше засновник Virgin Group, мільярдер Річард Бренсон закликав владу Великої Британії зняти санкції з Тінькова.

Він зазначав, що хоч Тіньков і був багатим російським бізнесменом, він ніколи не був олігархом.

Читайте: Тіньков, СЕО Сбєрбанку та Альфа-Банк: в Британії ввели нові санкції

Нагадаємо

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти Олега Тінькова у березні 2022 року.

Незадовго до цього Тіньков виступив проти війни в Україні. За деякий час бізнесмен продав свою частку 35% у банку «Тінькофф», який він заснував. Придбала банк компанія «Інтеррос» російського олігарха Володимира Потаніна. Тіньков заявляв, що його змусили продати акції банку через позицію щодо війни.

Читайте: Олег Тіньков хоче продати частку у групі «Тінькофф»

Джерело: Мінфін
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