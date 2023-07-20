З початку року Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції на 71 мільярд

У першому півріччі 2023 року до правоохоронних органів передано дані про підозрілі фінансові операції на загальну суму 71,4 мільярда гривень. Про це повідомляє Державна служба фінансового моніторингу.

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Підозрілі фінансові операції

«В рамках операційної діяльності, за перше півріччя 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 586 матеріалів (318 узагальнених матеріалів та 268 додаткових узагальнених матеріалів). У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 71,4 млрд гривень», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у першому півріччі Держфінмоніторинг зупинив фінансових операцій та заблокував кошти на загальну суму 3,3 млрд грн (в еквіваленті).

Держфінмоніторинг вказує, що наразі його робота зосереджена на виявленні фінансових операцій та осіб пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку рф та рб проти України. Так, у першому півріччі 2023 року до правоохоронних органів направлено 143 таких матеріали.

Нагадаємо

У 2022 році Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій на 75,7 млрд грн.