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20 липня 2023, 15:22 Читать на русском

Обсяг трансакцій із використанням цифрового юаня зріс майже до $250 мільярдів

Обсяг трансакцій із використанням цифрової валюти Китаю, за даними на кінець минулого червня, зріс до 1,8 трлн юанів ($249,33 млрд), заявив голова Народного банку КНР І Ган, пише Reuters. До кінця минулого серпня обсяг таких трансакцій становив лише 100 млрд юанів ($14,5 млрд).

Обсяг трансакцій із використанням цифрової валюти Китаю, за даними на кінець минулого червня, зріс до 1,8 трлн юанів ($249,33 млрд), заявив голова Народного банку КНР І Ган, пише Reuters.

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Цифровий юань

Виступаючи на лекції, організованій грошово-кредитним управлінням Сінгапуру (MAS), І Ган уточнив, що, за даними на кінець червня 2023-го, загальна вартість цифрової валюти КНР, що перебуває в обігу, досягла 16,5 млрд юанів. Загальна кількість трансакцій склала близько 950 млн, всього було зареєстровано 120 млн гаманців, додав він.

Розвиток цифрової валюти покликаний зміцнити роль Китаю як лідера серед країн, які розробляють власні цифрові валюти центробанку (CBDC), пише видання.

Цифровий юань досі використовувався переважно у внутрішніх роздрібних платежах.

У липні Bank of China запустив пробні платежі у цифрових юанях із прив'язкою до сім-карт. В період тестування користувачам буде доступна оплата покупок цифровими юанями за допомогою мобільного телефону.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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randomname3243
randomname3243
20 липня 2023, 16:11
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Вот все ок работает, а то некоторые прям параною разводят про цифровые валюты. Те же банки так само блокируют счета и сейчас без каких либо проблем, так что вряд ли будет заметна разница.
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