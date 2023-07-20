Держбюджет у червні отримав 8,8 мільярда акцизного податку

У червні загальний фонд держбюджету отримав 8,8 млрд грн податку з підакцизних товарів, що на 3% більше, ніж роком раніше. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

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«У червні 2023 року до загального фонду державного бюджету України надійшло акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) у сумі 8,8 млрд грн. Це становить 106,4% показника доходів, доведеного Міністерством фінансів України (додатково надійшло 0,53 млрд грн), та на 0,2 млрд грн, або на 3%, перевищує надходження червня минулого року», — йдеться в повідомленні.

Зокрема, виконання показників доходів досягнуто за рахунок додаткових надходжень по вироблених в Україні:

тютюнових виробах — на 1,14 млрд грн, або 127,6% від доведеного завдання (4,1 млрд грн);

лікеро-горілчаній продукції - на 0,33 млрд грн, або 195,2% від доведеного показника доходів (0,35 млрд грн);

виноробній продукції (без додавання спирту) — на 0,06 млрд грн, або 158,6% від доведеного показника доходів (0,1 млрд грн) та у 2,6 раза більше рівня минулого року (0,06 млрд грн).

Крім того, за рахунок запровадження наприкінці минулого року оподаткування акцизним податком пального за ставкою 100 євро/1000 л замість нульової ставки, а також відновлення роботи окремих виробників пального, у червні 2023 року продовжує зберігатися позитивна динаміка надходжень акцизного податку з пального до спецфонду держбюджету. Так, надходження у червні становили 1,3 млрд грн, з яких додаткові надходження до показника доходів — 1,2 млрд грн.

Також за рахунок впровадження норми Закону щодо перенесення на виробників та імпортерів тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, обов’язку сплати 5% акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, суттєво збільшились доходи місцевих бюджетів з цього податку.

Так, за період січень — травень 2023 року середньомісячна сума задекларованого 5% акцизного податку виробниками та імпортерами становить 605,8 млн грн, що у 2 рази більше середньомісячних показників січня — травня 2022 року (304,3 млн грн).