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20 липня 2023, 12:27 Читать на русском

Французький банк отримав ліцензію на операції з криптою, Кувейт заборонив криптовалюти та майнінг: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Французький банк Societe Generale отримав ліцензію на операції з криптовалютами

Криптовалютний підрозділ французького банку Societe Generale, SG Forge, став першою компанією, яка отримала ліцензію на надання криптовалютних послуг Комітету фінансових ринків Франції (AMF).

SG Forge з 18 липня має ліцензію на купівлю та продаж, обмін та зберігання цифрових активів. Ліцензія вимагає, щоб фірма зберігала реєстрацію у Франції та «дотримувалася певних вимог з точки зору організації, фінансових ресурсів та ведення бізнесу».

Десятки криптокомпаній, зокрема найбільша у світі біржа Binance, подавали заявки в AMF. Проте саме третій за ринковою капіталізацією банк Франції першим отримав ліцензію.

Фондова біржа Nasdaq заморозила проект сервісу для зберігання криптовалют

Американська фондова біржа Nasdaq заморозила ініціативу щодо запуску платформи для зберігання цифрових активів.

Глава Nasdaq Адена Фрідман у звіті за другий квартал 2023 року заявила, що рішення ухвалене через «регуляторні ризики» у США.

«З огляду на змінне корпоративне та нормативно-правове середовище у Сполучених Штатах, ми прийняли рішення призупинити запуск нашого бізнесу зі зберігання криптовалют у США та пов'язані з цим зусилля щодо отримання відповідної ліцензії», — пояснила вона.

Однак Фрідман підкреслила, що Nasdaq, як і раніше, віддана розвитку напряму цифрових активів. За її словами, біржа працює над технологічною платформою для «обслуговування глобальнішого ринку».

Найближчими місяцями фондова біржа уважно стежитиме за розвитком нормативних вимог для криптоіндустрії.

Варто зазначити, що Nasdaq вперше оголосила про ініціативу створення кастодіального сервісу цифрових активів у березні 2023 року. Фондова біржа планувала запустити платформу вже у другому кварталі.

Кувейт заборонив операції з криптовалютами та майнінгом

Управління з ринків капіталу Кувейту (CMA) заявило про прихильність до «абсолютної заборони» практично всіх операцій з криптовалютами в країні.

Відповідно до циркуляру, заходи поширюються на платежі, інвестиції та майнінг. CMA також заборонило місцевим регуляторам видавати будь-які ліцензії, що дозволяють фірмам «надавати послуги віртуальних активів як комерційний бізнес».

Обмеження не поширюються на цінні папери та інші фінансові інструменти, які регулюються Ц Б Кувейту та CMA. Управління закликало виявляти обережність та усвідомлювати ризики, пов'язані з криптовалютами.

У CMA також заявили, що нові правила відповідають заходам боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Джерело: Мінфін
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