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20 липня 2023, 10:46 Читать на русском

Прибуток Tesla продовжує зростати, фондові індекси США також зростають: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото: pixabay.com

Фондові індекси США в основному зросли у середу

S&P 500 додав 0,2%, індекс Dow Jones зріс на 0,3%, а високотехнологічний Nasdaq практично не змінився.

Інвестори зберегли позитивний настрій завдяки сильному початку сезону корпоративних звітностей у США. За даними FactSet, три чверті компаній зі списку S&P 500, які вже повідомили про свої квартальні фінансові результати, перевершили прогнози аналітиків.

Ринковий оптимізм також підтримали макроекономічні дані з Європи: індекс споживчих цін у Великій Британії (CPI) знизився до найнижчого рівня з березня минулого року.

Ринки Азії демонструють змішану динаміку

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,2%, гонконзький Hang Seng додав 0,3%, японський Nikkei знизився приблизно на 1%, сінгапурський STI втратив 0,2%, китайський Shanghai Composite упав на 0,3%, а південнокорейський Kospi практично не змінився.

Інвестори в Азії продовжили оцінювати безліч економічних даних регіону. Насамперед увага учасників ринку була прикута до даних щодо ВВП Китаю за другий квартал 2023 року, які виявилися гіршими за очікування. Крім цього, багато хто був розчарований рішенням китайського регулятора зберегти відсоткові ставки в країні на поточному рівні.

Прибуток Tesla зростає, попри зниження цін

Учора американський виробник електромобілів повідомив про скоригований прибуток за підсумками другого кварталу 2023 року в розмірі $3,1 млрд, перевищивши прогнози аналітиків. Порівняно з аналогічним періодом минулого року прибуток Tesla зріс на 20%.

Крім цього, виручка компанії збільшилася на 47% порівняно зі зростанням 83% роком раніше. Попри зниження цін на електромобілі Tesla, рентабельність компанії виявилася кращою за очікування і склала 18,2%.

Після публікації звіту акції Tesla впали приблизно на 2% на ринках у середу. Проте, з початку січня акції компанії зросли на 136%, що є різким розворотом після падіння на 65% минулого року.

Джерело: Мінфін
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