Агровиробники очікують спрощення механізму кредитування через електронні аграрні розписки

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну було видано 1068 аграрних розписок на суму $248 млн, з яких 368 — товарні аграрні розписки на суму $86 млн та 700 — фінансові аграрні розписки на суму $162 млн.

Такі дані наводить заступник генерального директора асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» з адвокації Марія Ревенко.

За її словами, у цілому від початку впровадження інструменту аграрних розписок було оформлено 7712 на загальну суму приблизно $1,2 млрд.

«Аграрні розписки і під час війни користуються попитом серед аграріїв, адже через обмежене банківське кредитування, а також нестачу власних обігових грошових коштів аграрії вимушені шукати альтернативні механізми залучення фінансування у вітчизняний аграрний сектор. І одним з таких вирішень є аграрні розписки», — додає вона.

При цьому Марія Ревенко констатує, що зробити процедуру кредитування для вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції більш доступною, надійною та легкою покликаний проєкт Закону № 9266 «Про електронні аграрні розписки», який 13 липня було прийнято в першому читанні.

Законопроєктом пропонується, що електронні аграрні розписки будуть запроваджені як неемісійні цінні папери. Разом з тим, додає заступник гендиректора УКАБ, важливо, що традиційні паперові розписки не скасовуються та існуватимуть паралельно, тобто, буде можливість вибору.

Ключові норми законопроєкту виглядають наступним чином:

спрощення та здешевлення порядку видачі, обігу та припинення електронної аграрної розписки у порівнянні з традиційними паперовими;

предметом застави може бути майбутній врожай, живі тварини, продукти тваринного і рослинного походження, продукти їхньої первинної переробки;

законопроєкт забезпечує надійність електронної аграрної розписки. Якщо у боржника відсутня застава за електронною аграрною розпискою, то кредитор може стягнути позику на підставі спеціальної виписки з Реєстру електронних аграрних розписок за рахунок іншого майна.

«УКАБ підтримує запровадження такого нового механізму, як електронні аграрні розписки, адже це створить зручний доступ українських аграріїв до ринку капіталу саме зараз, під час війни», — констатує Марія Ревенко.

У довгостроковій перспективі, додає експерт, аграрні розписки забезпечать зростання економіки країни, так як аграрний сектор все ж є її рушієм, а доступ до фінансування аграрного сектору може підвищити його продуктивність та прибутковість, покращуючи при цьому якість матеріалів та засобів виробництва.