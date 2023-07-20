Минулої доби українські захисники ліквідували ще 530 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 240 010 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
530 російських окупантів, 6 танків, 14 ракет та 33 БПЛА. Втрати ворога за 19 липня
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Втрати ворога
- особового складу - близько 240010 (+530) осіб ліквідовано,
- танків — 4129 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 8065 (+6) од,
- артилерійських систем - 4592 (+19) од,
- РСЗВ — 692 (+3) од,
- засоби ППО — 433 (+3) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3918 (+33),
- крилаті ракети — 1293 (+14),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7134 (+29) од,
- спеціальна техніка — 685 (+2).
Джерело: Мінфін
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