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20 липня 2023, 11:24 Читать на русском

Bloomberg дізнався про створення Apple власного аналога ChatGPT

У Apple з'явилася нова структура, яка займається штучним інтелектом та створенням великих мовних моделей, які лежать в основі чат-ботів ChatGPT від OpenAI та Bard від Google, повідомив Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

У Apple з'явилася нова структура, яка займається штучним інтелектом та створенням великих мовних моделей, які лежать в основі чат-ботів ChatGPT від OpenAI та Bard від Google, повідомив Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомоСтруктура отримала назву Ajax, вона була створена у 2022 році.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Структура отримала назву Ajax, вона була створена у 2022 році. Деякі розробки структури вже використали для покращення пошуку, голосового помічника Siri та карт, пише Bloomberg.

Ajax також працює над розвитком власного чат-бота, який деякі всередині компанії називають Apple GPT. Однак користуватися ним може лише частина співробітників, що має особливий доступ, а результати роботи бота не можуть використовуватися для створення продуктів, призначених для покупців, з'ясував Bloomberg.

Зараз Apple не має планів робити чат-бота публічно доступним. Такий самий підхід у Samsung та низки інших технологічних компаній: вони створили свої внутрішні аналоги ChatGPT через побоювання з приводу можливих витоків чутливих даних у разі використання продуктів сторонніх компаній, зазначило агентство.

Розвиток штучного інтелекту останніми місяцями став важливим завданням для Apple, над нею спільно працюють кілька команд, повідомив Bloomberg.

Компанія вже використовує штучний інтелект у низці своїх програм: наприклад, для покращення фотографій та пошуку на iPhone. Про чат-бот глава Apple Тім Кук раніше висловлювався стримано: він визнавав потенціал технології, але звертав увагу на ряд проблем і говорив, що Apple додаватиме штучний інтелект у свої продукти «дуже обдумано», передає Bloomberg.

Наступного року Apple збирається зробити значну заяву, пов'язану зі штучним інтелектом, хоча конкретних планів поки що немає, стверджують джерела агентства.

Джерело: Мінфін
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