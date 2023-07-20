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20 липня 2023, 11:44 Читать на русском

Український стартап Preply залучив $70 мільйонів від фонду Horizon Capital

Сервіс для вивчення іноземних мов Preply залучив додаткових $70 млн інвестицій у раунді серії С, загальна сума зросла до $120 млн. Про це повідомляє пресслужба стартапу.

Сервіс для вивчення іноземних мов Preply залучив додаткових $70 млн інвестицій у раунді серії С, загальна сума зросла до $120 млн.
Фото: preply.com

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Деталі

Раунд серії С на $70 млн очолила американсько-українська інвестиційна компанія Horizon Capital, за участі Reach Capital, Hoxton Ventures та інвесторів, які брали участь у попередньому фінансуванні. Загальна сума залучених у цьому раунді коштів становить понад $120 млн.

Поточну оцінку компанії сторони не розголошують. Згідно з даними Dealroom станом на квітень 2022 року, Preply оцінювався у $255 млн.

Компанія планує витратити отримані $70 млн для інтеграції штучного інтелекту в роботу репетиторів на платформі, каже CEO Preply Кирило Бігай. Preply вже запустила ШІ-асистента для допомоги репетиторам у створенні завдань, поясненні граматики тощо.

Довідка

Preply користуються учні з понад 156 країн. Найбільше своїх студентів стартап зібрав у США, Німеччині, Польщі, Великій Британії та Канаді.

Джерело: Мінфін
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