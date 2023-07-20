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20 липня 2023, 8:47 Читать на русском

АРМА технічно готове до відкриття реєстру арештованих активів

Для відкриття публічної частини Реєстру арештованих активів немає жодних технічних перешкод чи обмежень; усі необхідні кроки з підготовки до цього здійснено. Про це повідомила голова Нацагентства Олена Дума.

Для відкриття публічної частини Реєстру арештованих активів немає жодних технічних перешкод чи обмежень; усі необхідні кроки з підготовки до цього здійснено.
Фото:hromadske.ua

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Що відомо

«АРМА цілком прихильне до політики відкритості і доступності даних про арештовані активи, що передбачено нашим спеціальним законом, та наразі здійснило всі необхідні кроки з підготовки до відкриття Реєстру», — зазначила Дума.

За її словами, з точки зору технічної готовності Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, наразі немає жодних перешкод та обмежень для відкриття його публічної частини.

Очільниця АРМА доручила звернутися до Кабміну з проханням організувати розгляд питання про відновлення публічного доступу до Реєстру спільно із заінтересованими державними органами, які протидіють загрозам національній безпеці, зокрема у сфері інформаційної безпеки.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», в агентстві з розшуку і менеджменту активів відмовилися надати інформацію про перелік російських та білоруських активів, які були арештовані в Україні після 24 лютого 2022 року та передані в управління до АРМА.

Джерело: Мінфін
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