20 липня європейська валюта подешевшала на 14 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 41,01 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.
Євро втратило 14 копійок. Курс НБУ
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Валютний ринок
19 липня НБУ встановив офіційний курс на рівні 41,15 гривні за євро.
До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 1 копійку у купівлі, а у продажу не змінилось.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі