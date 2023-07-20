Євро втратило 14 копійок. Курс НБУ

20 липня європейська валюта подешевшала на 14 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 41,01 гривні за євро . Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ .

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

19 липня НБУ встановив офіційний курс на рівні 41,15 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 1 копійку у купівлі, а у продажу не змінилось.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.