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20 липня 2023, 9:00 Читать на русском

Вигідні кредити від ПУМБ — не відкладайте плани на потім

У липні ПУМБ оновив умови кредитування та запропонував українцям нову кредитну програму. Відтепер не важливо, що обирають клієнти (кредит готівкою чи кредитну картку) — кредитні продукти від ПУМБ стали ще доступнішими. Щомісячна комісія на кредит готівкою всеЯСНО становить лише 2.99%, відсоткова ставка поза пільговим періодом на кредитну картку всеМОЖУ також становить лише 2.99% на місяць .

Головна перевага кредиту готівкою всеЯСНО — простий та зручний сервіс без зайвих переплат (наприклад, немає обов’язкового страхування та разової комісії) із щомісячною комісією у розмірі 2.99% та лімітом до 200 тис. грн. Детальніше про умови всеЯСНО читайте на офіційному сайті ПУМБ. Оформлюйте кредит готівкою на комфортний строк кредитування та отримуйте кошти у найближчому відділенні ПУМБ.

Якщо ж клієнт обирає кредитну картку всеМОЖУ — банк пропонує нульову комісію за обслуговування, пільговий період до 62 днів та кешбек до 500 гривень на місяць за купівлі карткою. Більш детальну інформація про кредитну картку всеМОЖУ дивіться за посиланням.

«Ми бачимо пожвавлення споживчого кредитування та зростання запитів українців на якісні та доступні кредити. ПУМБ завжди пропонував українцям зручні та затребувані кредитні продукти — прості та зрозумілі клієнту, без прихованих комісій та платежів, які значно спрощують фінансове життя українців. Клієнт сам обирає найбільш зручний для нього кредитний продукт, сплачуючи або 2.99% щомісячної комісії за користування кредитом готівкою, або відсоткову ставку 2.99% на місяць поза пільговим періодом по кредитній картці», — коментує Дмитро Дудник, директор департаменту з продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ

Для отримання кредитної картку або кредиту готівкою достатньо зателефонувати на гарячу лінію банка за номером: 0800300502 або залишити заявку на сайті та відвідати відділення ПУМБ. Менеджер банку допоможе відкрити обраний кредитний продукт за лічені хвилини.

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) — ровесник сучасної України. За 32 роки роботи банк жодного разу не затримав виплат депозитів та інших виплат. У лютому 2023 незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг ПУМБ на найвищому рівні uaААА. Це означає найвищу кредитоспроможність, порівняно з іншими українськими позичальниками чи борговими інструментами. У рейтингу надійності депозитів за липень 2023 року ПУМБ має найвищу оцінку у 5 балів.

Джерело: Мінфін
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