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19 липня 2023, 19:47 Читать на русском

Рекордний випадок незаконного збагачення: у колишнього воєнкома Одеси знайшли активи на 188 мільйонів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у колишнього керівника Одеського регіонального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова необґрунтовані активи загальною вартістю 188 млн грн. Про це на брифінгу повідомив голова НАЗК Олександр Новіков, передає Бізнес.Цензор.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у колишнього керівника Одеського регіонального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова необґрунтовані активи загальною вартістю 188 млн грн.
Фото: censor.net

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За його словами, це фактично рекордний висновок про встановлення фактів незаконного збагачення.

«Навіть лише один об'єкт, куплений в Іспанії на маму цією людиною, коштує 3 млн 700 тис. євро. Це 15 грудня минулого року, коли Україна щодня була під обстрілами росіян. І таких об'єктів іще кілька. Усі вартістю від півмільйона євро», — зазначив Новіков.

Він уточнив, що згідно з наданими Борисовим поясненнями, ці кошти він нібито отримав шляхом надання позик, загальна сума яких становить $4 млн 200 тис.

«Це позики, надані різними підприємцями, один із них — співвласник клубу „Ібіца“, наприклад, на мільйон доларів дав воєнкомові одеському позику», — розповів голова НАЗК.

Водночас Новіков заявив, що в діяльності одеського підрозділу було встановлено факти організації цілих каналів незаконного виїзду за кордон.

Він додав, що НАЗК вже сьогодні надішле обґрунтований висновок щодо незаконного збагачення Борисова правоохоронцям.

«Усі ці матеріали буде направлено правоохоронним органам. Сподіваємося, що ДБР, яке займається розслідуванням цих фактів, швидко проведе розслідування і направить справу до суду», — зазначив Новіков.

Він додав, що наразі ініційовано перевірку способу життя 100%, усього керівного складу територіальних центрів комплектування.

Нагадаємо

Раніше журналісти підтвердили, що родина Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі віллу та інші об'єкти нерухомості, а також цілу низку елітних автомобілів загальною вартістю щонайменше $4,5 млн.

Джерело: Мінфін
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