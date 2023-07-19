Курс валют на вечір 19 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 1 копійку у купівлі, а у продажу не змінилось.

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Валюта Відкриття 19 липня Закриття 19 липня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 41,00/41,41 41,01/41,41 1/0

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,70−37,30 грн. Євро купують за 41,10 грн, а продають за 41,75 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,20−37,20, євро — 41,40−41,55 грн.

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