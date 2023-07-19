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19 липня 2023, 18:20 Читать на русском

Binance провела спалювання токенів BNB на $484 мільйони

Криптобіржа Binance провела двадцять четверте квартальне спалювання токенів BNB. Платформа вивела з обігу 1,99 млн монет вартістю понад $484 млн. Про це пише Forklog.

Криптобіржа Binance провела двадцять четверте квартальне спалювання токенів BNB.

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Що відомо

У 2017 році компанія запустила програму спалювання з метою вивести з обігу 100 млн BNB — половину від загальної емісії. З 2021 року кількість монет, що видаляються, автоматично розраховується за формулою Auto-Burn.

Із сукупного обсягу знищених монет за підсумками другого кварталу 747,5 BNB припали на програму Pioneer Burn. У її рамках із звернення вилучаються токени, доведено загублені правомочними власниками.

У рамках попереднього раунду в квітні 2023 року Binance спалила 2,02 млн монет вартістю понад $676 млн.

Нагадаємо

На думку жертв скаму PopcornSwap, біржа могла б за допомогою механізму виведення з обігу токенів повернути їм украдені BNB на суму ~$15 млн.

Джерело: Мінфін
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