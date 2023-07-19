США готують санкції проти Киргизстану за допомогу росії

Сполучені Штати розглядають запровадження санкцій проти Киргизстану за його роль у поставках підсанкційного обладнання та електроніки, що надходить до росії на підтримку її військових дій в Україні. Про це пише Європейська правда з посиланням на The Washington Post.

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В адміністрації Байдена стурбовані роллю, яку відіграє Киргизстан. Нині там розміщені численні підприємства, які стали каналом для західних та азійських товарів, які росія не може легально отримати в іншому місці.

За даними видання, після місяців безрезультатних візитів американських і європейських дипломатів до столиці Киргизстану Бішкеку адміністрація Байдена готує нові економічні заходи для тиску на країну з метою припинення торгівлі з РФ.

Санкції або чорний список компаній, звинувачених у порушеннях, можуть запровадити вже цього тижня, сказали два американські посадовці.

«Киргизстан, хоч і невеликий порівняно з іншими країнами, є яскравим прикладом того, що всі фактори діють одночасно, щоб створити середовище, сприятливе для ухилення від (санкцій, — ред.)», — сказав високопосадовець.

Загальнодоступні торгові документи демонструють масштаби киргизького тіньового ринку. Записи показують, що загальний обсяг експорту Киргизстану до росії стрімко зріс у 2022 році, збільшившись на 250% порівняно з попереднім роком, до вторгнення в Україну.

Деякі товари, такі як оптичні приціли, Киргизстан ніколи не експортував до росії.

Торгові документи також свідчать про високий рівень координації з москвою у сфері закупівель. Записи показують, що в лютому і в березні киргизькі компанії здійснювали масові закупівлі чутливої електроніки — в тому числі спеціалізованих напівпровідників і підсилювачів напруги на сотні тисяч доларів — у китайських і південнокорейських компаній.

Майже така ж кількість тих самих типів електроніки була експортована з Киргизстану до росії за той самий період, свідчать документи.

Російські фірми, які отримували товари, в більшості випадків були відомими постачальниками російської оборонної промисловості, сказав американський високопосадовець.

Очевидна узгодженість трансакцій з третіми сторонами була розцінена як робота російських спецслужб, які, за словами американських посадовців, тепер беруть безпосередню участь у схемах, спрямованих на обхід економічних санкцій.