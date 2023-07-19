Товарообіг України зріс із початку року на 4%. Куди експортували найбільше

Упродовж січня-червня 2023 року товарообіг України склав $49,8 млрд, що на 4% більше, ніж за аналогічний період 2022 року. Про це повідомили у Державній митній службі.

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Скільки та куди імпортували

Зокрема, за пів року в Україну імпортували товарів на суму $30,4 млрд, а експортували — на суму $19,4 млрд.

Водночас оподаткований імпорт становив $24,7 млрд, що становить 81% загальних обсягів імпортованих товарів.

Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю — $4,7 млрд, Польщі — $3,2 млрд та Туреччини — $2,4 млрд.

Скільки та куди експортували

При цьому експортували з України найбільше до Польщі — на $2,7 млрд, Румунії — $1,9 млрд, та Китаю — на $1,6 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-червні 2023 року товарів 67% склали наступні категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $8,9 млрд;

паливно-енергетичні товари — $5,8 млрд;

продукція хімічної промисловості — $5,5 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари ($11,7 млрд), метали та вироби з них ($2,1 млрд), а також машини, устаткування та транспорт ($1,6 млрд).