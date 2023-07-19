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19 липня 2023, 13:02 Читать на русском

Постачання російської нафти за кордон впало до шестимісячного мінімуму

За підсумками останніх чотирьох тижнів, що завершилися 16 липня, постачання російської сирої нафти морським шляхом до інших країн скоротилося до мінімуму за останні пів року і становило 3,1 млн барелів на добу. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні дані щодо відстеження суден.

За підсумками останніх чотирьох тижнів, що завершилися 16 липня, постачання російської сирої нафти морським шляхом до інших країн скоротилося до мінімуму за останні пів року і становило 3,1 млн барелів на добу.
Фото: pixabay.com

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Це значення виявилося на 780 тис. барелів менше пікових весняних показників, досягнутих за підсумками середини квітня і початку травня, і на 270 тис. барелів нижче лютневого рівня.

Зазначається, що до середини липня значно просіло постачання російської сировини до країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, імпорт зменшився до мінімального значення із середини січня 2023 року. Крім того, через санкції різко скоротилася кількість покупців цієї продукції у Європі.

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Зниження відбувається на тлі наміру російської влади знизити обсяги експорту сирої нафти на 500 тис. барелів на добу у серпні 2023 року. При цьому в липні місцеві нафтові компанії вже фактично скоротили продаж до необхідних обсягів. За підсумками третього кварталу рф збирається зменшити експорт в цілому на 2,1 млн тонн.

Джерело: Мінфін
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