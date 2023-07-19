В Австралії анулювали ліцензію місцевого підрозділу FTX: що нового на ринку криптовалют

Криптомеми можна розглядати як фінансову рекламу — британський регулятор

Управління фінансового нагляду Великобританії (FCA) випустило пропонований посібник із фінансового просування у соціальних мережах, який націлений на рекламні меми та фінансових впливових осіб, так званих «фінфлюенсерів».

«Занадто багатьом людям у Великій Британії показують фінансові рекламні акції з невідповідних джерел. Ми нарощуватимемо нашу роботу з викорінення незаконної фінансової реклами, особливо у соціальних мережах», — йдеться у повідомленні FCA.

FCA заявило, що бачило меми від криптофірм, що розповсюджуються в мережі, які багато хто не розуміє, що вони підпадають під дію його правил просування.

У реченні йдеться, що рекламні меми особливо поширені в крипто-секторі, і додано, що будь-який тип зв'язку може розглядатися як фінансова реклама.

FCA вважає криптовалюту інвестицією із високим ризиком. Її можна рекламувати для роздрібних інвесторів загалом, але існують такі вимоги, як включення попереджень про ризики та заборона стимулювання інвестицій.

Фінансовий регулятор Австралії анулював ліцензію місцевого підрозділу FTX

19 липня Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) остаточно анулювала фінансову ліцензію FTX Australia, місцевої дочірньої компанії збанкрутілої криптобіржі.

При цьому FTX Australia, як і раніше, буде дозволено надавати обмежені фінансові послуги, поки вона завершує свої угоди з клієнтами до 12 липня наступного року.

До цього часу FTX Australia все одно буде зобов'язана вжити заходів щодо виплати компенсацій клієнтам, заявив регулятор. У FTX Australia було близько 30 000 роздрібних клієнтів, і вона обслуговувала 132 місцеві компанії.

У листопаді 2022 року ASIC призупинила дію ліцензії FTX Australia на австралійські фінансові послуги (AFS), яка дозволяла їй створювати похідні інструменти та валютні контракти для місцевих клієнтів.

Призупинення було здійснено всього через кілька днів після того, як FTX, що базується на Багамах, подала заяву про банкрутство 11 листопада 2022 року.

Глава SEC Гері Генслер частково погодився з рішенням суду у справі Ripple

Голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Гері Генслер заявив, що відомство «розчароване» рішенням суду у справі Ripple щодо роздрібних інвесторів, але «досить» вердиктом щодо інституційного продажу.

На питання про підготовку нових правил для криптоіндустрії Генслер відповів, що ще «занадто рано», пославшись на судовий процес, що триває. Однак він нагадав про вже існуючі норми для бірж цінних паперів.

Главу SEC також запитали, чому відомство віддає перевагу примусовому регулюванню замість розробки конкретних законів для ринку цифрових активів. У відповідь Генслер заявив, що Комісія все ж таки створила «деякі правила», включаючи «коментарі та рекомендації».

SEC подала позов проти Ripple у 2020 році, звинувативши компанію у поширенні незареєстрованих цінних паперів у вигляді нативних токенів платформи.

13 липня 2023 року суддя Аналіса Торрес ухвалила, що продажі та інші розподіли XRP не є пропозицією та реалізацією інвестиційних контрактів.

Однак купівля монет на суму понад $700 млн великими гравцями все ж таки порушувала закони США. Торрес задовольнила клопотання SEC щодо винесення рішення з цього питання у порядку спрощеного виробництва.

Тепер на голову Ripple Бреда Гарлінгхауса та виконавчого директора Кріса Ларсена чекає суд присяжних. Він вирішить, чи несуть топ-менеджери відповідальність за незаконний продаж токенів інституціоналам.

Павло Дуров зізнався, що володіє біткоїнами та токенами Toncoin

Глава Telegram Павло Дуров повідомив, що тримає кілька біткоїнів і «трохи» Toncoin. На тлі заяви ціна токена зросла на кілька відсотків.

Також Дуров зізнався, що викупив приблизно чверть нещодавно випущених облігацій Telegram на $270 млн — «на додаток до десятків мільйонів», які він витратив за останні 10 років на підтримку працездатності месенджера.

«Деякі люди висловили думку, що краще б я купив будинок чи літак. Але я вважаю за краще залишатися зосередженим на своїй роботі, без „володіння“ чимось (ну, окрім Telegram, невеликої кількості біткоїнів та Toncoin)», — написав підприємець.

Він також додав, що щодня аудиторія месенджера поповнюється 2,5 млн нових користувачів. Загальна кількість останніх перевищила 800 млн.