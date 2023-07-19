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19 липня 2023, 10:45 Читать на русском

Святкуйте день народження Академії Мінфін та отримайте знижки на якісну фінансову освіту

Академія Мінфін готується відзначити свій День народження — це особливий день, коли ми відзначаємо нашу місію надавати якісну фінансову освіту та допомагати розвивати навички управління інвестиціями.

Академія Мінфін готується відзначити свій День народження — це особливий день, коли ми відзначаємо нашу місію надавати якісну фінансову освіту та допомагати розвивати навички управління інвестиціями.

Приєднуйтесь до святкування разом з нами та отримайте свій приз у «Колесі подарунків»!

Що пропонує Академія Мінфіну

Академія Мінфін пропонує широкий спектр курсів, що допоможуть вам опанувати навички управління особистими фінансами, зрозуміти складність інвестиційних інструментів та забезпечити ваш фінансовий успіх.

Ви маєте можливість отримати знижки на найпопулярніші курси Академії Мінфін, які допоможуть вам зрозуміти складність фінансового світу та покращити ваші інвестиційні навички. Крім того, серед подарунків є можливість отримати безкоштовний доступ до деяких з наших найпопулярніших курсів, таких як «Інвестування в ОВДП», «Фінансовий трамплін» чи «Антикризові інвестиції».

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 липня 2023, 13:23
#
А кто преподаёт в Академии Минфина:

Perez de Cuellar или Alex2006 ?!
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