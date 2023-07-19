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19 липня 2023, 10:23 Читать на русском

S&P 500 та Nasdaq на максимумах 2023 року, а акції Microsoft досягли рекорду: що потрібно знати вранці

Головні новини іноземних ринків цього ранку.

Головні новини іноземних ринків цього ранку.

Американські індекси зросли у вівторок

S&P 500 додав 0,7%, високотехнологічний Nasdaq — 0,8%, а індекс Dow Jones — 1,1%.

Підтримку фондового ринку США надали вчорашнє зростання акцій американських банків після публікації сильних квартальних звітів, а також ралі технологічних компаній, що триває, на чолі з Microsoft.

Завдяки поточному оптимізму на американському ринку акцій індекси S&P 500 та Nasdaq закрилися у вівторок на своїх річних максимумах, а Dow Jones відзначив 7-денну серію зростання, зауважує Seeking Alpha.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону торгуються різноспрямовано

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 0,6%, японський Nikkei виріс на 0,9%, сінгапурський STI додав 0,3%, південнокорейський Kospi впав на 0,1%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng знизилися на 0,3% та 1,2% відповідно.

Інвестори в Азії зберігають стриманий настрій на тлі побоювань щодо майбутнього економічного зростання Китаю.

Акції Microsoft досягли нового історичного максимуму

У вівторок папери Microsoft виросли на 4%, закрившись на позначці $359,49. Це сталося після того, як компанія оголосила ціни на свою нову передплату на службу штучного інтелекту (ШІ).

Служба передплати Microsoft Copilot буде коштувати $30 на місяць і може збільшити щомісячні ціни для корпоративних клієнтів, які користуються Microsoft Office 365, на 83%, що принесе додатковий дохід компанії, вважають експерти.

Copilot доповнить технологіями ШІ популярні продукти Microsoft Office 365, такі як Word, Excel і Teams.

Раніше, на початку цього року, Microsoft придбала 49% акцій OpenAI (розробник чат-бота Chat GPT) за $10 млрд. З того часу компанія інтегрувала можливості штучного інтелекту у свою пошукову систему Bing, а недавній запуск Copilot для Office 365 продовжує тенденцію інтеграції технологій ШІ послуги компанії.

З початку року капіталізація Microsoft зросла приблизно на 50%.

До кінця 2023 року S&P 500 зросте до 4 700 пунктів

Такої думки дійшли експерти з Credit Suisse, нещодавно підвищивши цільове значення за індексом на кінець року з 4 050 до 4 700.

Експерти зі швейцарського банку посилаються на зниження ризиків можливого початку рецесії в США, а також очікують на сильніші фінансові результати найбільших американських технологічних компаній у 2023 і 2024 роках.

Базовий сценарій Credit Suisse на цей рік передбачає, що США уникне рецесії, інфляція збережеться поблизу поточних рівнів, а грошово-кредитна політика продовжить поступово посилюватись.

S&P 500 в цей час знаходиться на рівні 4555 пунктів, продемонструвавши зростання приблизно на 18% за рік. Цільові рівні Credit Suisse за індексом на кінець цього року передбачають зростання S&P 500 ще на 3%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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