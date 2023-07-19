Минулої доби українські захисники ліквідували ще 470 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 239 480 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
470 російських окупантів, 4 танки, 6 ракет та 11 БПЛА. Втрати ворога за 18 липня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 239 480 (+470) осіб ліквідовано,
- танків — 4123 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 8059 (+8) од,
- артилерійських систем — 4573 (+31) од,
- РСЗВ — 689 (+0) од,
- засоби ППО — 430 (+2) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів - 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3885 (+46),
- крилаті ракети - 1279 (+6),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7105 (+19) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 683 (+6).
Джерело: Мінфін
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