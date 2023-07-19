Валюта Зімбабве за один місяць зросла більш ніж на 40% до долара

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

19 липня 2023, 13:42 Читать на русском

Валюта Зімбабве за один місяць зросла більш ніж на 40% до долара

Зімбабвійський долар (ZWL) за місяць виріс більш ніж на 40% до долара США, пише Bloomberg. Валюта відновила майже половину своєї вартості до долара США після падіння на 90% цього року, підрахувало агентство.

Зімбабвійський долар (ZWL) за місяць виріс більш ніж на 40% до долара США, пише Bloomberg.
Фото: depositphotos.com

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Долар Зімбабве

Долар Зімбабве обігнав у зростанні валюту Сьєрра-Леоне (зростання на 13,3% за місяць), албанський лек (+9,5%), норвезьку (+4,8%) та ісландську (+4,4%) крони. За даними агентства, цього тижня валюта країни офіційно торгувалася на рівні 4876 зімбабвійських доларів за долар США.

Нагадаємо

Зімбабвійський долар повернули в обіг у 2019 році. До цього протягом десяти років у грошовому обігу використовувалися іноземні банкноти, оскільки у 2009 році зімбабвійський долар, вартість якого впала практично до нуля, було вилучено з обігу.

Останній рік інфляція у Зімбабве перевищувала 70%, а відсоткові ставки було підвищено до 200%, найвищого рівня у світі. У лютому Резервний банк Зімбабве знизив ставку до 150% річних.

У травні обмінний курс долара США на позабіржовому ринку злетів до 10 тис. зімбабвійських доларів за американський долар.

На початку червня влада Зімбабве пом'якшила контроль над обмінним курсом національної валюти стосовно долара США, а також внесла зміни до податкової системи. В результаті на споживчому ринку відбулося різке зростання цін. У червні інфляція країни прискорилася до 175,8% проти 86,5% у травні.

Проте за останній місяць зімбабвійський долар зміцнів до долара США на 41,8%.

Спочатку банки зазнали збитків через різку зміну курсу, але зараз вони пристосовуються до нової реальності сильнішої внутрішньої валюти, розповів президент Асоціації банкірів Зімбабве Лоуренс Ньязема.

За її словами, асоціація вважає, що справедлива вартість долара США становить близько 5 тис. зімбабвійських доларів.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами