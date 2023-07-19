Валюта Зімбабве за один місяць зросла більш ніж на 40% до долара

Долар Зімбабве обігнав у зростанні валюту Сьєрра-Леоне (зростання на 13,3% за місяць), албанський лек (+9,5%), норвезьку (+4,8%) та ісландську (+4,4%) крони. За даними агентства, цього тижня валюта країни офіційно торгувалася на рівні 4876 зімбабвійських доларів за долар США.

Зімбабвійський долар повернули в обіг у 2019 році. До цього протягом десяти років у грошовому обігу використовувалися іноземні банкноти, оскільки у 2009 році зімбабвійський долар, вартість якого впала практично до нуля, було вилучено з обігу.

Останній рік інфляція у Зімбабве перевищувала 70%, а відсоткові ставки було підвищено до 200%, найвищого рівня у світі. У лютому Резервний банк Зімбабве знизив ставку до 150% річних.

На початку червня влада Зімбабве пом'якшила контроль над обмінним курсом національної валюти стосовно долара США, а також внесла зміни до податкової системи. В результаті на споживчому ринку відбулося різке зростання цін. У червні інфляція країни прискорилася до 175,8% проти 86,5% у травні.

У травні обмінний курс долара США на позабіржовому ринку злетів до 10 тис. зімбабвійських доларів за американський долар.

Проте за останній місяць зімбабвійський долар зміцнів до долара США на 41,8%.

Спочатку банки зазнали збитків через різку зміну курсу, але зараз вони пристосовуються до нової реальності сильнішої внутрішньої валюти, розповів президент Асоціації банкірів Зімбабве Лоуренс Ньязема.

За її словами, асоціація вважає, що справедлива вартість долара США становить близько 5 тис. зімбабвійських доларів.