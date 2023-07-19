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19 липня 2023, 8:52 Читать на русском

«НоваПей Кредит» здійснить два випуски облігацій на 200 мільйонів

Кредитна установа ТОВ «НоваПей Кредит», що входить до небанківської фінансової групи NovaPay, вирішила здійснити другий і третій випуски відсоткових облігацій — серій «B» і «C» — по 100 млн грн кожен. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на заяву компанії.

Кредитна установа ТОВ «НоваПей Кредит», що входить до небанківської фінансової групи NovaPay, вирішила здійснити другий і третій випуски відсоткових облігацій — серій «B» і «C» — по 100 млн грн кожен.
Фото: banker.ua

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Що відомо

Як зазначається в повідомленнях компаній, відповідні рішення збори акціонерів ухвалили відповідно 15 і 26 червня цього року.

«НоваПей Кредит» уточнює, що, як і дебютний випуск облігацій серії «А», другий і третій випуски будуть публічними, а розміщувати їх компанія планує самостійно.

Зазначається, що 20% залучених коштів планується спрямувати на кредитування юридичних осіб, а 80% — фізичних.

Інформація про інші параметри емісії наразі відсутня.

Нагадаємо

«НоваПей Кредит» у другому кварталі розмістила дебютний випуск трирічних облігацій на 100 млн грн. Облігації випущено з одним купоном, який виплачується одночасно з погашенням — з 14 до 20 квітня 2026 року, номінальна дохідність — 20% річних.

Згідно з прогнозами в проспекті емісії, компанія у 2023 році планує отримати 27,06 млн грн чистого прибутку, у 2024 році — 242,23 млн грн, у 2025-му — 411,66 млн грн.

Як зазначалося в проспекті, минулого року виручка компанії зменшилася на 40,6% — до 29,89 млн грн, здебільшого через запроваджені на початку війни кредитні канікули, а чистий збиток становив 2,15 млн грн проти чистого прибутку 24,40 млн грн роком раніше.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
19 липня 2023, 9:05
#
«Згідно з прогнозами в проспекті емісії,
компанія у 2023 році планує отримати 27,06 млн грн чистого прибутку,
у 2024 році — 242,23 млн грн, у 2025-му — 411,66 млн грн

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