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18 липня 2023, 19:51 Читать на русском

Фінська фармкомпанія Orion Pharma припинила діяльність в росії

Фінська фармацевтична компанія Orion Pharma заявила про припинення роботи у рф. Про це йдеться у звітності компанії за перше півріччя 2023 року.

Фінська фармацевтична компанія Orion Pharma заявила про припинення роботи у рф.
Фото: pixabay.com

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У звіті, зокрема, йдеться, що зниження операційного прибутку компанії на 33,5% рік до року, до 102 млн євро, було зумовлено кількома причинами, зокрема разовими, такими як припинення діяльності в росії.

За даними Orion Pharma, вихід із Росії призвів до зниження прибутку виробника в січні — червні 2023 року на 25 млн євро порівняно з аналогічним періодом минулого року.

«Раніше Orion Pharma, яка, зокрема, виробляє включений до переліку життєво важливих ліків «Метипред», офіційно не заявляла про відхід з російського ринку. У звіті також не йдеться про те, що компанія зупинила поставки в росію. Однак там зазначено, що у 2023 році «оборот Orion в Росії буде істотно нижчим, ніж у 2022 році», — пише Forbes Russia.

Orion Pharma працювала в росії 15 років.

Восени 2022 року компанія розпочала ліквідацію російського офісу.

Джерело: Мінфін
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