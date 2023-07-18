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18 липня 2023, 19:42 Читать на русском

Україну вперше включили до європейського огляду Spring 2023 Economic Forecast. Основні прогнози

Європейська Комісія вперше включила Україну до регулярних економічних прогнозів у Spring 2023 Economic Forecast. Про це повідомляє глава Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Європейська Комісія вперше включила Україну до регулярних економічних прогнозів у Spring 2023 Economic Forecast.
Фото: fibre2fashion.com

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Прогноз щодо економіки України

В огляді ЄС наведено прогноз щодо стану економіки у найближчі два роки:

  • ВВП: 2023 рік — +0,6%, 2024 рік — +4,0%;
  • експорт товарів та послуг: 2023 рік — +1,5%, 2024 рік — +5,3%;
  • імпорт товарів та послуг: 2023 рік — +3,0%, 2024 рік — +6,2%.

Ключові моменти з огляду

Порівняно із середнім показником по ЄС українська економіка є менш диверсифікованою та з великою часткою держави в економіці.

Велика частка доданої вартості створюється у:

  • сільському господарстві (12%, в середньому по ЄС — 1,3%),
  • низькотехнологічному виробництві (12%),
  • гірничодобувній промисловості (8%).

Україна має низький рейтинг в Індексі глобальної конкурентоспроможності (84 місце порівняно з 51−62 місцями для трьох країн-членів ЄС з найгіршими показниками).

Робоча сила в цілому добре освічена, але ринок праці характеризується значною неформальною зайнятістю.

Попри війну, економіка виявилася стійкою.

Більша, ніж очікувалося, стійкість критичної енергетичної інфраструктури та ініціативи солідарності на підтримку фінансової допомоги, як очікується, сприятимуть загальній стабілізації економіки у 2023 році.

У 2023 році уряд планує фіскальний дефіцит (без грантів) у розмірі 28,2% ВВП, що призведе до прогнозованого державного боргу на рівні 81,5% ВВП.

Очікується, що безробіття залишиться на рівні близько 15% у 2023 році та знизиться у 2024 році в міру пожвавлення діяльності з відновлення.

Прогнозується, що рахунок поточних операцій залишатиметься позитивним на рівні 1,7% ВВП у 2023 році, а потім повернеться до невеликого дефіциту у 2024 році. Однак прогноз є надзвичайно невизначеним і критично залежить від розвитку війни.

Зменшення ролі держави в економіці, вирішення ендемічної проблеми корупції, підвищення ефективності судової системи та зміцнення захисту прав власності є одними з основних викликів, які можуть, якщо їх успішно вирішити, уможливити модернізацію економіки.

Гарантії безпеки та покращене бізнес-середовище, сприятливе для конкуренції, є передумовами для того, щоб зробити Україну привабливою для іноземних приватних інвесторів і, зрештою, для довгострокової стійкості зусиль з відновлення.

Джерело: Мінфін
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