Курс валют на вечір 18 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 18 липня Закриття 18 липня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 41,16/41,56 41,06/41,45 10/11

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,70−37,30 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,80 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,20−37,20, євро — 41,39−41,60 грн.

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