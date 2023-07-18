До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 18 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 18 липня
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Закриття 18 липня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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41,16/41,56
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41,06/41,45
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10/11
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,70−37,30 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,80 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,20−37,20, євро — 41,39−41,60 грн.
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Джерело: Мінфін
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