UPC: Оплата у POS-терміналах залишається найпопулярнішим видом безготівкових платежів

За шість місяців 2023 року, порівняно з аналогічним періодом 2022 року, загальна кількість трансакцій за картками клієнтів UPC збільшилась на 6,5%, а грошові об'єми збільшилися на 13,9%. Про це йдеться у дослідженні компанії.

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Оплати у POS-терміналах

Оплата у POS-терміналах залишається найпопулярнішим видом безготівкових платежів, при цьому середня сума чека за рік збільшилась на 15% до 554 грн. Загальна кількість покупок збільшилась на 11,6%, але витрати держателів карток зросли на 28,6%. Цьому сприяло загальне зростанням цін та збільшенням грошової маси.

Зняття готівки

Кількість операцій зняття готівки в банкоматі зменшилась на 26,2%. Обсяги АТМ-трансакцій за рік збільшилася на 6,1%. Клієнти банків рідше знімали готівку в банкоматах — в середньому раз на місяць, але суми зняття значно збільшились, додавши 44% (3 937 грн на трансакцію). Це може бути обумовлено змінами у моделі поведінки клієнтів, в тому числі внаслідок блекаутів — готівку знімають «про запас».

Розрахунки в Інтернеті

Кількість оплат в інтернеті збільшилася на 5,8%, а їх обсяги на 18,1%. Середня сума операції дорівнювала 1 613 грн, що на 11,6% більше ніж минулого року.

За що платили в Інтернеті

Найбільше держателі карток витратили на комунальні послуги, відеоігри, поповнювали мобільні телефони, купували продукти, оплачували логістичні послуги, квитків (авіа, залізничні). Значно менше, у порівнянні з 2022 роком, витрачали на рекламні послуги (-85%) та на автозаправних станціях (-51%).

Перекази з картки на картку

Сервіс p2p-переказів продемонстрував найбільше зростання у першому півріччі 2023 року. Адже кількість таких переказів збільшилася на 21,5%, проте грошові обсяги додали лише 14,5%. Середня сума операції дорівнювала 2 303 грн. Така тенденція спостерігається за весь час повномасштабного вторгнення в Україну. Зауважимо, що для платіжного сервісу є нормою зниження середнього чеку в міру зростання його популярності. Також вплинула ситуація з волонтерством та різними зборами на допомогу.

«За півріччя 2023 року відмічається незначне збільшення активності держателів карток, обсяги операцій також демонструють зростання під впливом інфляції та збільшення грошової маси. Наразі українці більше переказують та витрачають на товари і послуги ніж рік тому, але набагато рідше відвідують АТМ», — зазначив Антон Романчук, CEO UPC.