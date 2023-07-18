UPC: Оплата у POS-терміналах залишається найпопулярнішим видом безготівкових платежів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

18 липня 2023, 17:01 Читать на русском

UPC: Оплата у POS-терміналах залишається найпопулярнішим видом безготівкових платежів

За шість місяців 2023 року, порівняно з аналогічним періодом 2022 року, загальна кількість трансакцій за картками клієнтів UPC збільшилась на 6,5%, а грошові об'єми збільшилися на 13,9%. Про це йдеться у дослідженні компанії.

За шість місяців 2023 року, порівняно з аналогічним періодом 2022 року, загальна кількість трансакцій за картками клієнтів UPC збільшилась на 6,5%, а грошові об'єми збільшилися на 13,9%.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Оплати у POS-терміналах

Оплата у POS-терміналах залишається найпопулярнішим видом безготівкових платежів, при цьому середня сума чека за рік збільшилась на 15% до 554 грн. Загальна кількість покупок збільшилась на 11,6%, але витрати держателів карток зросли на 28,6%. Цьому сприяло загальне зростанням цін та збільшенням грошової маси.

Зняття готівки

Кількість операцій зняття готівки в банкоматі зменшилась на 26,2%. Обсяги АТМ-трансакцій за рік збільшилася на 6,1%. Клієнти банків рідше знімали готівку в банкоматах — в середньому раз на місяць, але суми зняття значно збільшились, додавши 44% (3 937 грн на трансакцію). Це може бути обумовлено змінами у моделі поведінки клієнтів, в тому числі внаслідок блекаутів — готівку знімають «про запас».

Розрахунки в Інтернеті

Кількість оплат в інтернеті збільшилася на 5,8%, а їх обсяги на 18,1%. Середня сума операції дорівнювала 1 613 грн, що на 11,6% більше ніж минулого року.

За що платили в Інтернеті

Найбільше держателі карток витратили на комунальні послуги, відеоігри, поповнювали мобільні телефони, купували продукти, оплачували логістичні послуги, квитків (авіа, залізничні). Значно менше, у порівнянні з 2022 роком, витрачали на рекламні послуги (-85%) та на автозаправних станціях (-51%).

Перекази з картки на картку

Сервіс p2p-переказів продемонстрував найбільше зростання у першому півріччі 2023 року. Адже кількість таких переказів збільшилася на 21,5%, проте грошові обсяги додали лише 14,5%. Середня сума операції дорівнювала 2 303 грн. Така тенденція спостерігається за весь час повномасштабного вторгнення в Україну. Зауважимо, що для платіжного сервісу є нормою зниження середнього чеку в міру зростання його популярності. Також вплинула ситуація з волонтерством та різними зборами на допомогу.

«За півріччя 2023 року відмічається незначне збільшення активності держателів карток, обсяги операцій також демонструють зростання під впливом інфляції та збільшення грошової маси. Наразі українці більше переказують та витрачають на товари і послуги ніж рік тому, але набагато рідше відвідують АТМ», — зазначив Антон Романчук, CEO UPC.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами