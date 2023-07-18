Перший iPhone продали на аукціоні за рекордні $190 000

Колекціонер віддав рекордні $190 372,80 за оригінальний iPhone на 4 ГБ. При цьому аукціонний дім LCG Auctions розраховував виторгувати за лот від $50 000 до $100 000. Про це повідомляє Ars Technica.

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До цього моменту найвища ціна, за яку коли-небудь купували перший iPhone, становила $63 356,40.

Продаж реалізували через LCG Auctions і початкова вартість моделі становила $499 — тобто остаточна ціна була на 38 050,83% дорожчою. Після 28 ставок точна фінальна ціна склала $158 644 + адміністративні витрати.

На сторінці аукціону зазначається, що iPhone першого покоління з 4 ГБ флешпам’яті — це «Святий Ґрааль» для колекціонерів, оскільки Apple припинила його виробництво вже через два місяці після випуску.

Крім того, телефон надійде у заводському пакуванні, він ніколи не активувався і перебуває у «винятковому стані». iPhone має 3,5-дюймовий РК-дисплей і 2-мегапіксельну камеру.

За словами LCG Auctions, попередній власник, «був у складі початкової команди інженерів Apple», що підвищило цінність цього iPhone.

Інший iPhone першого покоління з 8 ГБ пам’яті також був проданий під час цього аукціону за нижчою, але все ще приголомшливою ціною — $53 725,20.