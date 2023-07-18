«СЕТАМ» заробило для держави та продавців за пів року 753 мільйона

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З початку року через систему було проведено 2 074 успішних аукціони. Завдяки конкуренції на торгах, наші продавці додатково отримали понад 76,6 млн грн.



Арештованого майна було реалізовано на 610,4 млн грн, а в рамках добровільного продажу (переважно продаж банківського майна) на 142,9 млн грн.



«За ці пів року ми реалізували безліч лотів, серед яких адміністративно-складський комплекс у Київській області, права вимоги за проблемними кредитами від Ощадбанку, судно VASYL FRANKO, офісні та комерційні приміщення і навіть бар-ресторан у вигляді корабля. Також ми успішно реалізували права на розміщення тимчасових споруд в парку ім. М. Чекмана, м. Хмельницький. Запрошую й інших продавців звертатися до нас та наслідувати такий приклад ефективної співпраці», — наголосив гендиректор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.



